    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    валюта
    Фото: pexels

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:

    — доллар: сотиб олиш — 521,70 тенге, сотиш — 523,66 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 610,89 тенге, сотиш — 615,92 тенге;

    — рубль 6,46-6,57 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 520,45 тенге, сотиш — 527,42 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 609,58 тенге, сотиш — 619,58 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,42 тенге, сотиш — 6,57 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 521,77 тенге, сотиш — 523,83 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 609,53 тенге, сотиш — 615,07 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,48 тенге, сотиш — 6,55 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 522,38 тенге, 1 евро — 612,6 тенге, 1 рубль — 6,54 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 12 декабрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

