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    Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилмоқда

    ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.

    тенге курс валют
    Фото: Рустем Айтхожин/Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 451,76 тенге, сотиш — 458,89 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 522,75 тенге, сотиш — 532,75 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,15 тенге, сотиш — 5,36 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 68,66 тенге, сотиш — 72,54 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 453,43 тенге, сотиш — 455,73 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 529,12 тенге, сотиш — 533,53 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,15 тенге, сотиш — 5,26 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 68,28 тенге, сотиш — 70,49 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 9 сентябрда Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Евро Миллий банк Иқтисодиёт Доллар Биржа Рубль
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф