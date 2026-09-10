Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилмоқда
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 451,76 тенге, сотиш — 458,89 тенге;
— евро: сотиб олиш — 522,75 тенге, сотиш — 532,75 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,15 тенге, сотиш — 5,36 тенге;
— юань: сотиб олиш — 68,66 тенге, сотиш — 72,54 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 453,43 тенге, сотиш — 455,73 тенге;
— евро: сотиб олиш — 529,12 тенге, сотиш — 533,53 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,15 тенге, сотиш — 5,26 тенге.
— юань: сотиб олиш — 68,28 тенге, сотиш — 70,49 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 9 сентябрда Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.