Қозоғистонда долларнинг бугунги курси қандай
ASTANA. Kazinform — Мамлакатнинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курси тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform.
Kurs.kz маълумотларига кўра, Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:
доллар: сотиб олиш — 452,82 тенге, сотиш — 459,54 тенге;
евро: сотиб олиш — 523,68 тенге, сотиш — 533,68 тенге;
рубль: сотиб олиш — 5,00 тенге, сотиш — 5,28 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
доллар: сотиб олиш — 454,36 тенге, сотиш — 456,50 тенге;
евро: сотиб олиш — 527,71 тенге, сотиш — 531,83 тенге;
рубль: сотиб олиш — 5,10 тенге, сотиш — 5,22 тенге.
Чимкентда:
доллар: сотиб олиш — 454,50 тенге, сотиш — 456,60 тенге;
евро: сотиб олиш — 527,50 тенге, сотиш — 532,80 тенге;
рубль: сотиб олиш — 5,13 тенге, сотиш — 5,20 тенге.
Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 454,46 тенге, 1 евро — 527,72 тенге, 1 рубль — 5,25 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 8 сентябрда Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.