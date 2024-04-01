OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    15:21, 01 Апрел 2024 | GMT +6

    Алихан Смаилов ҚР Олий Ҳисоб-китоб палатаси раиси этиб тайинланди

    Алихан Смаилов
    Фото: primeminister.kz

    ASTANA. Kazinform – ҚР Президентининг фармони билан Қозоғистон Республикасининг собиқ Бош вазири Алихан Асханули Смаилов Қозоғистон Республикаси Олий Ҳисоб-китоб палатаси раиси лавозимига тайинланди.

    Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    А.А.Смаиловнинг тайинланиши ҳақида

    2024 йил 1 апрель

    Алихан Асханули Смаилов Қозоғистон Республикаси Олий Ҳисоб-китоб палатаси раиси лавозимига тайинлансин.

    Қозоғистон Республикаси Президент Қ. Тоқаев

    Астана, Ақорда, 2024 йил 1 апрель

    № 512

    Теглар:
    Қасим-Жомарт Тоқаев Алихан Смаилов Тайинлов Қозоғистон Президенти Олий ҳисоб-китоб палатаси Президент Қозоғистон
    Жарасқан Нұрыбаев
    Муҳаррир
    Жарасқан Нұрыбаев
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!