15:21, 01 Апрел 2024 | GMT +6
Алихан Смаилов ҚР Олий Ҳисоб-китоб палатаси раиси этиб тайинланди
ASTANA. Kazinform – ҚР Президентининг фармони билан Қозоғистон Республикасининг собиқ Бош вазири Алихан Асханули Смаилов Қозоғистон Республикаси Олий Ҳисоб-китоб палатаси раиси лавозимига тайинланди.
Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
А.А.Смаиловнинг тайинланиши ҳақида
2024 йил 1 апрель
Алихан Асханули Смаилов Қозоғистон Республикаси Олий Ҳисоб-китоб палатаси раиси лавозимига тайинлансин.
Қозоғистон Республикаси Президент Қ. Тоқаев
Астана, Ақорда, 2024 йил 1 апрель
№ 512