    Александр Шевченко Аделаида турнирида иккинчи ғалабасини қўлга киритди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг иккинчи, дунёнинг 106-ракеткаси Александр Шевченко Аделаида (Австралия) АТP 250 турнирининг асосий тўрига йўл олди.

    Шевченко
    Фото: ҚТФ

    Қозоғистонлик теннисчи саралаш турнирининг финалида дунёнинг 79-ракеткаси австриялик Филипп Мисолични мағлуб этди.

    Шевченко биринчи сетни 7:5 ҳисобида ютди. У иккинчи сетни ҳам — 6:3 ҳисобида ютди.

    Бир соат 26 дақиқа давом этган ўйинда А. Шевченко 7 та брейк-пойнтдан 3 тасини, жумладан, 6 та эйсни фойдаланди. Мисолич 1 та брейк (3 та брейк-пойнт) билан чекланди.

    Шундай қилиб, Александр Шевченко Аделаидадаги асосий тўрга йўлланма олди.

    Эслатиб ўтамиз, Елена Рибакина йилнинг илк турнирида чорак финалга йўл олди.

