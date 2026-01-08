Елена Рибакина йилнинг илк турнирида чорак финалга йўл олди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг бешинчи ракеткаси Елена Рибакина Брисбен (Австралия) WТА 500 турнирининг чорак финалига йўл олди.
Турнирда учинчи рақам остида қайд этилган қозоғистонлик теннисчи учинчи босқичда рейтингда 25-ўринни эгаллаган испаниялик Паула Бадосага қарши ўйнади. Рақиблар бунгача саккиз марта тўқнаш келишган ва ҳар бири тўрт мартадан ғалаба қозонган эди. Рибакина сўнгги учта ўйинда ғалаба қозонди.
Бу сафар Бадоса биринчи сетда 2:0 ҳисобида олдинда борди, аммо Рибакина нафақат ҳисобни тенглаштирди, балки брейк билан ҳам якунлашга муваффақ бўлди - 6:3.
Қозоғистонлик теннисчи иккинчи сетни ажойиб бошлади - 3:0. Бадосанинг бирорта ҳам хатосини ўтказиб юбормаган Елена учрашувни яна бир брейк билан якунлади - 6:2.
Бир соат 23 дақиқа давом этган ўйинда Рибакина 8 та брейк-пойнтдан 5 тасини ва 3 та эйсдан фойдаланган. Бадоса 6 та эйс ва 1 брейк (4 та брейк-пойнт) билан ажралиб турди.
Елена Рибакина ярим финалга чиқиш учун дунёнинг 10-ракеткаси россиялик Екатерина Александрова ёки рейтингда 20-ўринни эгаллаган чехиялик Каролина Мухова жуфтлиги ғолиби билан беллашади.
Маълумки, икки йил олдин Е. Рибакина ушбу турнирда чемпион бўлган эди.
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик теннисчилар WТА рейтингида юқорига кўтарилди.