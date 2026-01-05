Қозоғистонлик теннисчилар WТА рейтингида юқорига кўтарилди
ASTANA. Kazinform - WТА 2026 йил учун аёллар тенниси бўйича биринчи рейтингини эълон қилди, деб хабар беради Kazinform.
Жуфтлик баҳсларида қозоғистонлик теннисчилардан бири, 19 ёшли Асилжан Аристанбекова рейтингда 28 поғона юқорилаб, 97 очко билан 648-ўринни эгаллади.
18 ёшли Инкар Дюсебай 16 поғона юқорилаб, 91 очко билан 675-ўринни эгаллади.
Қозоғистонлик теннисчиларнинг жуфтлик баҳсларида энг юқори рейтингдагиси 30 ёшли Анна Данилина (14-ўрин) бўлиб қолмоқда, ундан кейин унинг тенгдоши Юлия Путинцева (106-ўрин), 25 ёшли Жибек Қуламбаева (134-ўрин), 26 ёшли Елена Рибакина (265-ўрин) ва 41 ёшли Галина Воскобоева (533-ўрин) бормоқда.
Жуфтлик баҳсларида 14 нафар қозоғистонлик теннисчи бор.
Яккалик баҳсларида 21 ёшли Аружан Сағиндикова кескин кўтарилиб, 33 поғона юқорилаб, 761-ўринга (47 очко) кўтарилди. Асилжан Аристанбекова ҳам олдинги ҳафтага нисбатан 172 поғона юқорилаб, 1118-ўринни эгаллади.
Елена Рибакина бешинчи, Юлия Путинцева 74-, Зарина Дияс 281- ва Жибек Қуламбаева 380-ўринни эгаллади. Соня Жиенбаева 1020- ва Сандуғаш Кенжибаева 1477-ўринни эгаллади.