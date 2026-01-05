OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    20:12, 05 Январь 2026 | GMT +5

    Қозоғистонлик теннисчилар WТА рейтингида юқорига кўтарилди

    ASTANA. Kazinform - WТА 2026 йил учун аёллар тенниси бўйича биринчи рейтингини эълон қилди, деб хабар беради Kazinform.

    Аружан Сагандыкова
    Фото: Instagram/sagandykova.aruzhan

    Жуфтлик баҳсларида қозоғистонлик теннисчилардан бири, 19 ёшли Асилжан Аристанбекова рейтингда 28 поғона юқорилаб, 97 очко билан 648-ўринни эгаллади.

    18 ёшли Инкар Дюсебай 16 поғона юқорилаб, 91 очко билан 675-ўринни эгаллади.

    Қозоғистонлик теннисчиларнинг жуфтлик баҳсларида энг юқори рейтингдагиси 30 ёшли Анна Данилина (14-ўрин) бўлиб қолмоқда, ундан кейин унинг тенгдоши Юлия Путинцева (106-ўрин), 25 ёшли Жибек Қуламбаева (134-ўрин), 26 ёшли Елена Рибакина (265-ўрин) ва 41 ёшли Галина Воскобоева (533-ўрин) бормоқда.

    Жуфтлик баҳсларида 14 нафар қозоғистонлик теннисчи бор.

    Яккалик баҳсларида 21 ёшли Аружан Сағиндикова кескин кўтарилиб, 33 поғона юқорилаб, 761-ўринга (47 очко) кўтарилди. Асилжан Аристанбекова ҳам олдинги ҳафтага нисбатан 172 поғона юқорилаб, 1118-ўринни эгаллади.

    Елена Рибакина бешинчи, Юлия Путинцева 74-, Зарина Дияс 281- ва Жибек Қуламбаева 380-ўринни эгаллади. Соня Жиенбаева 1020- ва Сандуғаш Кенжибаева 1477-ўринни эгаллади.

    Теглар:
    Теннис Спорт Рейтинг
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!