20:41, 06 Октябр 2023 | GMT +6
Александр Недовесов Шанхай мастерс турнирининг иккинчи босқичига чиқди
Қозоғистоннинг жуфтлик баҳсларида биринчи ракеткаси Александр Недовесов Шанхай мастерс турнирининг иккинчи даврасига йўл олди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Қозоғистонлик теннисчи эквадорлик Гонсало Эскобар билан бирга британиялик Ллойд Гласспул ва финляндиялик Харри Хелиоваара билан илк учрашувини ўтказди.
Бир соатдан ортиқ давом этган баҳсда Қозоғистон-Эквадор жуфтлиги 6:4, 6:4 ҳисобида зафар қучди.
Улар 2 та эйс билан бирга 5 та брейк-пойнтдан 3 тасидан фойдаланишга муваффақ бўлишди.
Александр Недовесов ва Гонсало Эскобарнинг навбатдаги рақиблари кейинроқ аниқланади.
Муаллиф: Ғайсағали Сейтақ