Александр Бублик жаҳон рейтингида шахсий рекордига эришди
ASTANА. Кazinform — Профессионал теннисчилар ассоциацияси (АТP) яккалик ва жуфтлик баҳслари бўйича янгиланган рейтингини эълон қилди.
Илк бор Париж мастерс турнирининг ярим финалига чиққан Александр Бублик жаҳон рейтингида 16-ўриндан 13-ўринга кўтарилди. Бу унинг спортдаги шахсий рекорди ҳисобланади.
Яна бир қозоғистонлик Александр Шевченко 99-ўриндан 97-ўринга кўтарилди.
Париж мастерс финалида канадалик Феликс Оже-Альяссимни мағлуб этган италиялик Янник Синнер яна пешқадамликни қўлга киритди ва испаниялик Карлос Алькарасни ортда қолдирди. Германиялик Александр Зверев учинчи ўринда.
А. Бублик бу ҳафта Метц (Франция) АТР 250 турнирида иштирок этади. У мусобақани иккинчи босқичдан бошлайди.
Мусобақанинг биринчи ракеткаси, канадалик Ф. Оже-Алиассим соғлиғи билан боғлиқ муаммолар туфайли Метц турнирида иштирок этмайди. Айни пайтда АТР рейтингида 8-ўринни эгаллаб турган канадалик теннисчи Италиянинг Турин шаҳрида бўлиб ўтадиган йилнинг якуний турнирига даъвогарлардан бири. Бироқ, 9-ўринни эгаллаб турган италиялик Лоренцо Музетти Афина (Греция) турнирида ғалаба қозонса, Оже-Альяссимни ортда қолдириб, Туринга йўлланма олади.
Аёллар теннис ассоциацияси (WТА) рейтингида Елена Рибакина 6-ўринни сақлаб қолди, Юлия Путинцева эса 75-ўриндан 73-ўринга кўтарилди.
Жуфтлик баҳсларида Анна Данилина 13-ўринда қолди, Юлия Путинцева эса 104-ўриндан 105-ўринга тушиб кетди. Жибек Қуламбаева эса 134-ўриндан 132-ўринга кўтарилди.
Бугун Е. Рибакина Ар-Риёдда бўлиб ўтадиган йилнинг якуний турнирида дунёнинг 2-ракеткаси, польшалик Ига Швентек билан беллашади.
Эслатиб ўтамиз, Александр Бублик илк бор Париж мастерс турнирининг чорак финалига йўл олгани ҳақида хабар берган эдик.