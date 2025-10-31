OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    12:37, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Александр Бублик илк бор Париж мастерс турнирининг чорак финалига йўл олди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг биринчи ва дунёнинг 16-ракеткаси Александр Бублик Париж мастерс турнирининг чорак финалига йўл олди.

    Бублик
    Фото: ҚТФ

    Қозоғистонлик теннисчи учинчи босқичда дунёнинг 4-ракеткаси америкалик Тейлор Фриц билан тўқнаш келди.

    Рақиблар бунгача олти марта тўқнаш келишган ва 3:3 ҳисобида дуранг ўйнаган эди.

    Бу сафар Бублик биринчи сетда тай-брейкда қатъият кўрсатди – 7:6 (7:5).

    Иккинчи сетда, ҳисоб 3:2 бўлганида, қозоғистонлик спортчи брейк қилди ва ўз геймида ғалаба қозонди – 5:2. Кейин у иккинчи брейк билан ўйинни якунлади – 6:2.

    Бир соат 26 дақиқа давом этган ўйинда Бублик 10 та брейк-пойнтнинг 2 тасисини ва 11 та эйсни фойдаланди. Фриц 15 та эйсни фойдаланди, аммо 4 та брейк-поинтни фойдалана олмади.

    Шундай қилиб, А. Бублик спорт фаолиятида биринчи марта Париж мастерс турнирининг чорак финалига чиқди.

    Александр Бублик ярим финалга чиқиш учун дунёнинг 6-ракеткаси, австралиялик Алекс де Минор ёки 14-ўриндаги россиялик Карен Хачанов билан рақобатлашади.

    Қозоғистонлик теннисчи ATP Live рейтингида 13-ўринга кўтарилди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Елена Рибакинанинг WТА финал турниридаги рақиблари аниқлангани ҳақида ёзган эдик.

