Елена Рибакинанинг WТА якуний турниридаги рақиблари аниқланди
ASTANА. Каzinform — 1-8 ноябрь кунлари Ар-Риёдда (Саудия Арабистони) бўлиб ўтадиган WТА якуний турнирига қуръа ташлаш маросими бўлиб ўтди.
Қозоғистоннинг биринчи ва дунёнинг 6-ракеткаси Елена Рибакина Серена Уильямснинг гуруҳига киритилди.
Елена Рибакинанинг рақиблари Ига Швентек (Польша), Аманда Анисимова (АҚШ) ва яна бир америкалик Мэдисон Киз.
Штеффи Графнинг гуруҳида Арина Соболенко (Беларусь), америкаликлар Кори Гауфф ва Жессика Пегула ҳамда италиялик Жасмин Паолини бор.
Ҳар бир гуруҳдан энг яхши икки теннисчи ярим финалга йўл олади.
Йилнинг якуний турнирида қуйидаги теннисчилар ҳам жуфтлик баҳсларида иштирок этадилар.
Мартина Навратилованинг гуруҳи:
- Сара Эррани/Жасмин Паолини;
- Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс;
- Се Шувэй/Елена Остапенко;
- Ойша Мухаммад/Деми Схурс.
Лизель Хубер гуруҳи:
- Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд;
- Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф;
- Мирра Андреева/Диана Шнайдер;
- Тимя Бабош/Луиза Стефани.
Елена Рибакина дунёнинг энг яхши теннисчилари иштирок этадиган йилнинг якуний турнирида учинчи марта иштирок этади. Қозоғистонлик спортчи 2023 ва 2024 йилларда ярим финалга чиқа олмаган.
Эслатиб ўтамиз, Елена Рибакина жаҳон рейтингида 6-ўринга кўтарилди.