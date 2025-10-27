Елена Рибакина жаҳон рейтингида 6-ўринга кўтарилди
ASTANА. Кazinform — Аёллар теннис ассоциацияси (WТА) яккалик ва жуфтлик баҳслари бўйича янгиланган рейтингини эълон қилди.
Токио (Япония) WТА 500 турнирининг ярим финалига чиққан ва йилнинг якуний турнирига йўлланма олган Қозоғистоннинг биринчи ракеткаси Елена Рибакина жаҳон рейтингида 7-ўриндан 6-ўринга кўтарилди.
Чемпионат жадвалида энг яхши саккиз теннисчи қаторидан жой олган қозоғистонлик теннисчи 1-8 ноябрь кунлари Ар-Риёдда бўлиб ўтадиган якуний турнирда иштирок этади.
Яна бир қозоғистонлик Юлия Путинцева 76-ўриндан 75-ўринга кўтарилди.
Зарина Дияс 300-ўринда, Жибек Қуламбаева 337-ўринда.
Беларуслик Арина Соболенко жаҳон рейтингида пешқадамлик қилишда давом этмоқда, Польша вакили Ига Швентек иккинчи, америкалик Кори Гауфф эса учинчи ўринда.
Жуфтликлар баҳсларида Токио турнирининг финалида ўйнаган Анна Данилина 13-ўринни сақлаб қолди, Ю. Путинцева 103-ўриндан 104-ўринга, Ж. Қуламбаева эса 131-ўриндан 134-ўринга тушиб кетди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Елена Рибакина йилнинг якуний турнирига йўлланма олгани ҳақида хабар берган эдик.