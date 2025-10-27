OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    12:15, 27 Октябрь 2025 | GMT +5

    Елена Рибакина жаҳон рейтингида 6-ўринга кўтарилди

    ASTANА. Кazinform — Аёллар теннис ассоциацияси (WТА) яккалик ва жуфтлик баҳслари бўйича янгиланган рейтингини эълон қилди.

    Рибакина
    Фото: ҚТФ

    Токио (Япония) WТА 500 турнирининг ярим финалига чиққан ва йилнинг якуний турнирига йўлланма олган Қозоғистоннинг биринчи ракеткаси Елена Рибакина жаҳон рейтингида 7-ўриндан 6-ўринга кўтарилди.

    Чемпионат жадвалида энг яхши саккиз теннисчи қаторидан жой олган қозоғистонлик теннисчи 1-8 ноябрь кунлари Ар-Риёдда бўлиб ўтадиган якуний турнирда иштирок этади.

    Яна бир қозоғистонлик Юлия Путинцева 76-ўриндан 75-ўринга кўтарилди.

    Зарина Дияс 300-ўринда, Жибек Қуламбаева 337-ўринда.

    Беларуслик Арина Соболенко жаҳон рейтингида пешқадамлик қилишда давом этмоқда, Польша вакили Ига Швентек иккинчи, америкалик Кори Гауфф эса учинчи ўринда.

    Жуфтликлар баҳсларида Токио турнирининг финалида ўйнаган Анна Данилина 13-ўринни сақлаб қолди, Ю. Путинцева 103-ўриндан 104-ўринга, Ж. Қуламбаева эса 131-ўриндан 134-ўринга тушиб кетди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Елена Рибакина йилнинг якуний турнирига йўлланма олгани ҳақида хабар берган эдик.

