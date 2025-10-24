OZ
    Елена Рибакина йилнинг якуний турнирига йўлланма олди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг 7-ракеткаси Елена Рибакина Токио (Япония) WТА 500 турнирининг ярим финалига чиқди.

    Рибакина
    Фото: ҚТФ

    Турнирнинг 2-ракеткаси сифатида рўйхатга олинган қозоғистонлик теннисчи чорак финалда рейтингда 23-ўринни эгаллаган 19 ёшли канадалик Виктория Мбокога қарши кортга чиқди.

    Бу ўйин Елена Рибакина учун жуда муҳим эди. Агар у бу ўйинда ғалаба қозонса, ноябрь ойида Ар-Риёдда бўлиб ўтадиган йилнинг якуний турнирига йўлланма олган бўлар эди.

    Елена биринчи сетда 6:3 ҳисобида олдинга чиқиб олди.

    Иккинчи сетда Елена Рибакина тай-брейкда ғалаба қозонди — 7:6 (7:4).

    1 соат 26 дақиқа давом этган ўйинда Рибакина 3 та брейк-пойнтдан биттасини ва 4 та эйсдан фойдаланди. Мбоко 2 та эйс билан чекланди.

    Шундай қилиб, қозоғистонлик теннисчи WТА чемпионлар жадвалида россиялик Мирра Андреевани ортда қолдириб, 8-ўринга кўтарилди. Шу тариқа у энг яхши саккиз спортчи орасида якуний турнирга йўлланма олди.

    Елена Рибакина финал йўлланмаси учун дунёнинг 17-ракеткаси чехиялик Линда Носкова билан рақобатлашади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Елена Рибакина Токио турнирининг чорак финалига йўлланма олгани ҳақида хабар берган эдик.

    Бекабат Узаков
