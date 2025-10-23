Елена Рибакина Токио турнирининг чорак финалига йўл олди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг биринчи ва дунёнинг еттинчи ракеткаси Елена Рибакина Токио (Япония) WТА 500 турнирининг чорак финалига йўл олди.
Турнирнинг иккинчи ракеткаси сифатида қайд этилган Е.Рибакина жаҳон рейтингида 22-ўринни эгаллаб турган канадалик, 2021 йилги АҚШ чемпионати финалчиси Лейла Фернандесга қарши кортга чиқади.
Рақиблар бунгача уч марта тўқнаш келишган, уларнинг иккитасида Фернандес ғалаба қозонган.
Бу сафар биринчи сет 6:4 ҳисобида Елена фойдасига ҳал бўлди.
Иккинчи сетда Рибакина 3:0 ҳисобида олдинга чиқиб олди ва ўйинни муваффақиятли якунлашга муваффақ бўлди — 6:3.
1 соату 28 дақиқа давом этган мусобақада Е.Рибакина 6 та эйс билан бирга 4 та брейк-пойнтнинг 3 тасини фойдаланди. Фернандес 1 эйс, 1 брейк (5 та брейк) билан ажралиб турди.
Елена Рибакина ярим финалга чиқиш учун дунёнинг 23-ракеткаси, яна бир канадалик Виктория Мбоко билан куч синашади.
Шу тариқа, ўтган ҳафтада Нинбо (Хитой) WТА 500 турнирида чемпион бўлган қозоғистонлик теннисчи қаторасига бешинчи ғалабасини қўлга киритди.
Е.Рибакина ноябрь ойида Ар-Риёдда бўлиб ўтадиган йилнинг якуний турнирига йўлланма олишига энди бир ғалаба қолди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Елена Рибакина жаҳон рейтингида 7-ўринга кўтарилгани ҳақида хабар берган эдик.