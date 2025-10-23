OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    20:06, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Елена Рибакина Токио турнирининг чорак финалига йўл олди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг биринчи ва дунёнинг еттинчи ракеткаси Елена Рибакина Токио (Япония) WТА 500 турнирининг чорак финалига йўл олди.

    Рибакина
    Фото: ҚТФ

    Турнирнинг иккинчи ракеткаси сифатида қайд этилган Е.Рибакина жаҳон рейтингида 22-ўринни эгаллаб турган канадалик, 2021 йилги АҚШ чемпионати финалчиси Лейла Фернандесга қарши кортга чиқади.

    Рақиблар бунгача уч марта тўқнаш келишган, уларнинг иккитасида Фернандес ғалаба қозонган.

    Бу сафар биринчи сет 6:4 ҳисобида Елена фойдасига ҳал бўлди.

    Иккинчи сетда Рибакина 3:0 ҳисобида олдинга чиқиб олди ва ўйинни муваффақиятли якунлашга муваффақ бўлди — 6:3.

    1 соату 28 дақиқа давом этган мусобақада Е.Рибакина 6 та эйс билан бирга 4 та брейк-пойнтнинг 3 тасини фойдаланди. Фернандес 1 эйс, 1 брейк (5 та брейк) билан ажралиб турди.

    Елена Рибакина ярим финалга чиқиш учун дунёнинг 23-ракеткаси, яна бир канадалик Виктория Мбоко билан куч синашади.

    Шу тариқа, ўтган ҳафтада Нинбо (Хитой) WТА 500 турнирида чемпион бўлган қозоғистонлик теннисчи қаторасига бешинчи ғалабасини қўлга киритди.

    Е.Рибакина ноябрь ойида Ар-Риёдда бўлиб ўтадиган йилнинг якуний турнирига йўлланма олишига энди бир ғалаба қолди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Елена Рибакина жаҳон рейтингида 7-ўринга кўтарилгани ҳақида хабар берган эдик.

    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
