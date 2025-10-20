Елена Рибакина жаҳон рейтингида 7-ўринга кўтарилди
ASTANA. Kazinform — Аёллар теннис ассоциацияси (WТА) ўзининг янгиланган рейтингини эълон қилди.
Кеча Нинбода (Хитой) бўлиб ўтган WТА 500 турнирида ғолиб чиққан Қозоғистоннинг етакчи ракеткаси Елена Рибакина 10-ўриндан 7-ўринга кўтарилди.
Яна бир қозоғистонлик Юлия Путинцева 69-ўриндан 79-ўринга тушиб кетди.
Анна Данилина жуфтлик баҳсларида 13-ўринни сақлаб қолди.
Елена Рибакина WTA чемпионлик рейтингида аввалгидек 9-ўринда қолди.
Қозоғистонлик теннисчи ноябрь ойида Ар-Риёдда бўлиб ўтадиган йилнинг якуний турнирига йўлланма олиши учун кучли саккизликдан жой олиши керак. Бунинг учун Токио (Япония)даги WТА 500 турниридаги навбатдаги иккита ўйинда ғалаба қозониши керак. Шунда у 8-ўриндаги россиялик Мирра Андреевадан ўзиб кетади. Мирра Андреева бу ҳафтаги мусобақаларда қатнашмайди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Елена Рибакина Хитойдаги турнирда яхши иштирок этгани ҳақида хабар берган эдик.