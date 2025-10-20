OZ
    15:30, 20 Октябрь 2025 | GMT +5

    Елена Рибакина жаҳон рейтингида 7-ўринга кўтарилди

    ASTANA. Kazinform — Аёллар теннис ассоциацияси (WТА) ўзининг янгиланган рейтингини эълон қилди.

    Теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий раунд турнира WTA 1000 в Китае
    Фото: НОК РК

    Кеча Нинбода (Хитой) бўлиб ўтган WТА 500 турнирида ғолиб чиққан Қозоғистоннинг етакчи ракеткаси Елена Рибакина 10-ўриндан 7-ўринга кўтарилди.

    Яна бир қозоғистонлик Юлия Путинцева 69-ўриндан 79-ўринга тушиб кетди.

    Анна Данилина жуфтлик баҳсларида 13-ўринни сақлаб қолди.

    Елена Рибакина WTA чемпионлик рейтингида аввалгидек 9-ўринда қолди.

    Қозоғистонлик теннисчи ноябрь ойида Ар-Риёдда бўлиб ўтадиган йилнинг якуний турнирига йўлланма олиши учун кучли саккизликдан жой олиши керак. Бунинг учун Токио (Япония)даги WТА 500 турниридаги навбатдаги иккита ўйинда ғалаба қозониши керак. Шунда у 8-ўриндаги россиялик Мирра Андреевадан ўзиб кетади. Мирра Андреева бу ҳафтаги мусобақаларда қатнашмайди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Елена Рибакина Хитойдаги турнирда яхши иштирок этгани ҳақида хабар берган эдик.

