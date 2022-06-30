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    07:11, 30 Июн 2022 | GMT +6

    Александр Бублик Уимблдоннинг учинчи босқичига йўл олди

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    NUR-SULTAN. Kazinform - Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг 38-ракеткаси Александр Бублик Уимблдон турнирининг учинчи босқичига йўл олди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    А. Бублик иккинчи учрашувини дунёнинг 64-ракеткаси сербиялик Душан Лайовичга қарши ўтказди. Бунгача рақиблар фақат бир марта тўқнаш келишган ва унда сербиялик спортчи ғалаба қозонган.

    Бу сафар қозоғистонлик теннисчи 7:6 (9:7), 6:2, 7:5 ҳисобида ғалаба қозонди.

    Учинчи босқичда А.Бублик дунёнинг 23-ракеткаси америкалик Фрэнсис Тиафо билан куч синашади.

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