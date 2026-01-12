OZ
    19:09, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Александр Бублик илк бор жаҳон рейтингида ТОП-10 таликка кирди

    ASTANА. Кazinform – Янгиланган жаҳон рейтинги қозоғистонлик теннисчиларнинг ўрнини маълум қилди.

    Бублик
    Фото: Sports.kz

    Кеча Гонконг АТР 250 турнирида ғолиб чиққан Александр Бублик 11-ўриндан 10-ўринга кўтарилди. Шундай қилиб, у эркаклар ўртасида АТР рейтингининг ТОП-10 талигига кирган илк қозоғистонлик теннисчи бўлди.

    Александр Шевченко 106-ўриндан 104-ўринга кўтарилди, ўтган ҳафта Бангалор турнирининг финалига чиққан Тимофей Скатов эса 235-ўриндан 195-ўринга кўтарилди.

    Аёллар ўртасида WТА рейтингида 5-ўринни эгаллаган қозоғистонлик биринчи ракетка Елена Рибакина 5-ўринни сақлаб қолди, Юлия Путинцева эса 74-ўриндан 105-ўринга тушиб кетди. Анна Данилина жуфтлик баҳсларида 14-ўринда қолди.

    Таъкидлаш жоизки, аввалроқ Александр Бублик Гонконг турнирида чемпион бўлган эди.

    Эслатиб ўтамиз, Александр Шевченко Аделаида турнирида иккинчи ғалабасини қўлга киритди.

