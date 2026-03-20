Алатау шаҳри Digital by default тамойили асосида қурилади
ASTANА. Кazinform — Алатау шаҳри Digital by default тамойили асосида қурилади. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Бош вазири ўринбосари Қанат Бозимбаев Парламент палаталарининг қўшма мажлисида маълум қилди.
— Шаҳар бошиданоқ Digital by default тамойили асосида қурилади. Барча асосий хизматлар рақамли форматда ишлайди. Шаҳарда инновацион технологияларни жорий этиш учун экспериментал ҳуқуқий режимлар кўриб чиқилади. Бунга алоқа, рақамли тармоқлар, сунъий интеллект, робот тизимлари ва автоном транспорт воситалари каби соҳалар киради, — деди у.
Бош вазирнинг сўзларига кўра, Alatau City Authorityнинг рақамли платформаси аҳолига асосий хизматларни тақдим этади. Улар орасида рухсат бериш тартиблари ва махсус ҳуқуқий режимни қўллаш режалаштирилган.
— Ушбу тизимлар давлат ахборот тизимлари билан интеграция қилинади. Бундан ташқари, Алатау шаҳрида крипто биржалари ва токенизация каби рақамли активларнинг айланишини тартибга солиш имконияти кўриб чиқилмоқда. Бу масала Миллий банк ва Молиявий тартибга солиш агентлиги билан маслаҳатлашган ҳолда ва молиявий барқарорлик тамойилларига риоя қилинган ҳолда амалга оширилади, — деди Қанат Бозимбаев.