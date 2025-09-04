Алатау Қозоғистон ва Марказий Осиёнинг сармоявий ва инновацион марказига айланади – Қанат Бозимбаев
ASTANА. Кazinform - Ҳукумат Алатау шаҳрининг сармоявий жозибадорлигини ошириш учун Астана халқаро молия маркази моделидан фойдаланиш имкониятини кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда ҚР Бош вазири ўринбосари Қанат Бозимбаев маълум қилди.
– Бугунги кунда Алатау шаҳрига алоҳида мақом бериш ишлари олиб борилмоқда, бу эса шаҳарнинг мамлакатимиз иқтисодий юксалиш маркази сифатида шаклланишига хизмат қилади. 90 минг гектардан ортиқ ҳудуд тўлақонли экотизим, бизнес, яшил, саноат ва илмий муҳит яратиш имконини беради. Инвестицион жозибадорликни ошириш мақсадида Ҳукумат ушбу лойиҳа учун Астана халқаро молия маркази моделидан фойдаланиш имкониятини кўриб чиқди. Органик қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сотиш бўйича халқаро экспорт майдончасига айланадиган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш логистика хаби яратилади, – деди Қанат Бозимбаев пойтахтда бўлиб ўтаётган Astana Finance Day – 2025 халқаро форумида.
Бош вазир ўринбосари, шунингдек, Алатау шаҳрида халқаро таълим, тиббиёт ва туризм марказини ташкил этиш режалаштирилаётганини маълум қилди.
– Марказлар бизнес ташаббуслари, юқори малакали кадрлар ва ижодий жамоаларнинг асосий диққатга сазовор жойига айланади ва бутун шаҳар иқтисодиётига кучли мультипликатив таъсир кўрсатади. Бизнес эҳтиёжларига мослаштирилган замонавий инфратузилма, бизнес юритиш учун очиқ ва барқарор муҳит, давлат томонидан қўллаб-қувватлангани туфайли Алатау Қозоғистон ва Марказий Осиёнинг асосий сармоявий ва инновацион марказларидан бирига айланади, – дейди у.
Эслатиб ўтамиз, Алатау аҳолиси 2050 йилга бориб 1,9 миллион кишига етиши мумкин.