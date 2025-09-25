OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    18:09, 25 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Ақтауда илк бор TurkicSkills касбий маҳорат чемпионати бўлиб ўтади

    AQTAU. Кazinform – 2025 йил 4-10 октябрь кунлари Туркий дунёнинг маданий пойтахти Ақтау шаҳрида туркий тилли давлатлар ўртасида биринчи TurkicSkills касбий маҳорат чемпионати бўлиб ўтади.Бу ҳақда ҚР Таълим-маориф вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.

    TurkicSkills
    Фото: видеодан кадр

    Ишчи касблар нуфузини оширишга қаратилган чемпионатда 16 ёшдан 22 ёшгача бўлган 100 нафардан ортиқ ёш мутахассис, 80 нафарга яқин юқори малакали мутахассислар иштирок этиши кутилмоқда.

    Иштирокчи давлатлар қаторида Қозоғистон, Туркия, Озарбайжон, Венгрия, Ўзбекистон, Қирғизистон, Туркманистон ва Мўғулистон бор.

    Эслатиб ўтамиз, Ақтау шаҳри Туркий дунёнинг маданий пойтахти деб эълон қилинди.

    Теглар:
    Турк дунёси Ишчи касблари йили Туркий тилли давлатлар TurkicSkills Ақтау шаҳри Манғистау вилояти
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!