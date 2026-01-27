OZ
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    20:34, 27 Январь 2026 | GMT +5

    АҚШда қишки бўрон оқибатида тахминан 30 киши ҳалок бўлди

    ASTANA. Kazinform - АҚШнинг шарқий қисмида кучли қор бўрони кузатилди. Одамлар ўлимининг сабабларидан совуқдан азият чекиш, қор тозалаш вақтида юрак хуружи ва бахтсиз ҳодисалар бўлган, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.

    кадр из видео

    11 та штатда ўлим ҳолатлари қайд этилган.

    ABC News хабар беришича, Нью-Йоркда 8 киши вафот этган. Ҳароратнинг кескин пасайиши туфайли одамлар очиқ ҳавода ўлик ҳолда топилган, ўлим сабаби текширилмоқда.

    Массачусетс – Қор тозалагич икки кишини уриб юборди, натижада аёл ҳалок бўлди.

    Огайо – Қор тозалагич эркакни уриб юборди, натижада бир киши вафот этди.

    Пенсильвания – Қор тозалаш билан боғлиқ 3 та ўлим қайд этилган.

    Луизиана – 3 та ҳолат, совуқдан азият чекиш билан боғлиқ.

    Техас – 3 та ҳолат. 16 ёшли қиз чанада учиш пайтида ҳалок бўлди.

    Арканзас – 1 та ҳолат. 17 ёшли бола квадроциклда кетаётганда вафот этди.

    Расмий маълумотларга кўра, Теннесси штатида тўртта, Миссисипида иккита, Канзасда, Жанубий Каролинада ва Нью-Жерсида биттадан ўлим қайд этилган, деб хабар беради ABC7 News.

    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
