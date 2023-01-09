22:43, 09 Январ 2023 | GMT +6
АҚШда бўлиб ўтадиган Универсиадада иштирок этадиган Қозоғистон терма жамоалари таркиби маълум бўлди
ASTANА. Кazinform - 12 январ куни Лейк-Плэсидда (АҚШ) Қишки Универсиада бошланади. Қозоғистоннинг шорт-трек, конькида учиш ва фигурали учиш бўйича терма жамоалари таркиби маълум бўлди. Бу ҳақда Kazinform Миллий олимпия қўмитасига таяниб хабар беради.
Шорт трек
Ғалиахметов Адил
Шамуханов Еркебулан
Хван Антон
Жанисов Санжар
Клименко Валерий
Абулкатимов Алишер
Хан Яна
Волковицкая Алена
Амирғалиева Алия
Ермек Малика
Қумарқан Зейнеп
Ажғалиева Алина
Конькида учиш
Муқаев Мақсат
Сағатов Бағдаулет
Зуев Андрей
Артемьева Маргарита
Шумекова Иннес
Ильяшченко Арина
Фигурали учиш
Шайдоров Михаил
Жиренбаев Диас
Текик Ясмин
Шакрова Русалина
Науризова Гауҳар
Датиев Байсангур
Фото: оlympic.kz