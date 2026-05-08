АҚШда алимент қарзи бўлган фуқароларнинг паспортлари бекор қилинади
ASTANА. Кazinform — АҚШ Давлат департаменти бугундан бошлаб катта миқдордаги алимент қарзи бўлган ота-оналарнинг паспортларини бекор қилишни бошлайди, деб хабар беради Associated Press.
Ушбу чора дастлаб қарзи 100 000 доллардан ошадиган тахминан 2700 нафар АҚШ фуқаросига нисбатан қўлланилади. Кейинчалик дастур сезиларли даражада кенгайтирилади ва қарзи 2500 доллардан ошадиган барча фуқароларни қамраб олади — бу лимит 1996 йилда ўрнатилган, аммо амалда у кенг қўлланилмади. Ушбу кампания қанча одамни қамраб олиши ҳозирча номаълум, чунки АҚШ Соғлиқни сақлаш ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазирлиги штатлардан маълумотларни тўплашда давом этмоқда. Бироқ, ўн минглаб одамлар таъсир қилиши мумкин.
Илгари паспортларнинг бекор қилиниши фақат уни узайтириш учун ариза берганларга тегишли эди. Энди ҳужжат эгасининг аризасидан қатъи назар, у олдиндан — проактив равишда қайтариб олинади.
— Биз болаларни қўллаб-қувватлашни ундиришда тасдиқланган амалиётни кенгайтирмоқдамиз. Қарз тўлангандан сўнг, ота-оналар яна паспортларидан фойдаланишлари мумкин, — деди консуллик ишлари бўйича давлат котибининг ёрдамчиси Мора Намдар.
Департамент маълумотларига кўра, дастур 1998 йилда ишга туширилганидан бери штатлар тахминан 657 миллион доллар, жумладан, сўнгги беш йил ичида 156 миллион доллардан ортиқ бир марталик тўловлар йиғишган.
Паспортлари яроқсиз деб топилган фуқароларга ҳужжат чет элга чиқиш учун яроқсиз эканлиги ҳақида билдиришнома юборилади. Агар шахснинг ҳужжати чет элда блокланган бўлса, улар уйга қайтиш учун фавқулодда саёҳат ҳужжатини олиш учун АҚШ элчихонаси ёки консуллигига мурожаат қилишлари мумкин.
Эслатиб ўтамиз, МДҲ мамлакатлари ўртасида алимент ундириш тартиби соддалаштирилади.