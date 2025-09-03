АҚШ Венесуэла яқинида наркотик моддалар юкланган кемани ўққа тутди
ASTANА. Кazinform - АҚШ Венесуэла қирғоқлари яқинида гиёҳванд моддаларни олиб ўтишда гумон қилинган кемани ўққа тутди. Бу ҳақда АҚШ президенти Дональд Трамп Оқ уйда журналистлар билан учрашувда маълум қилди, деб ёзади ТАСС.
- Бир неча дақиқа олдин биз катта миқдордаги гиёҳванд моддалар олиб кетилаётган кемани ўққа тутдик, - деди у ва кема ишдан чиққанини айтди.
Бироқ у воқеа тафсилотларини ошкор қилмади.
19 август куни Reuters агентлиги Пентагондаги манбасига таяниб, АҚШ ҳарбий-денгиз кучлари наркотик картелларига қарши курашга қаратилган операцияларни ўтказиш учун Венесуэла қирғоқлари яқинида Кариб денгизининг жанубий қисмига учта эсминец жўнатгани ҳақида хабар берди.
Шунингдек, ядровий сув ости кемаси ва ракета крейсери, десант кемалари ва 4,5 минг ҳарбий хизматчи юборилгани хабар қилинган.
The New York Times газетасининг ёзишича, Трамп яширинча Лотин Америкаси наркокартелларига қарши ҳарбий куч ишлатиш бўйича кўрсатмани имзолаган.
Вашингтон Венесуэла президенти Николас Мадурони Cartel de los Soles наркокартелига алоқадорликда айбламоқда. Каракас бундай картель мавжудлигини рад этди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ АҚШ Олий суди 350 000 венесуэлаликнинг депортация қилинишини маъқуллагани ҳақида хабар берган эдик.