    14:22, 26 Март 2026 | GMT +5

    АҚШ президенти Шавкат Мирзиёевни G20 саммитида иштирок этишга таклиф қилди

    ТASHKENT. Кazinform — АҚШ президенти Дональд Трамп Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевга хат йўллади, деб хабар беради Кazinformнинг Тошкентдаги мухбири.

    Трамп ва Мирзиёев
    Фото: Ўзбекистон президенти матбуот хизмати

    АҚШ Президенти Ўзбекистон раҳбарига февраль ойида Вашингтонда бўлиб ўтган Тинчлик кенгашининг биринчи йиғилишида фаол иштирок этгани учун миннатдорчилик билдирди.

    Шунингдек, Дональд Трамп қўшни мамлакат президентини Тинчлик кенгашининг кейинги йиғилишида ва йил охирига қадар Майамида бўлиб ўтадиган G20 саммитида иштирок этишга таклиф қилди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ АҚШ президенти Қасим-Жомарт Тоқаевни G20 саммитида иштирок этишга таклиф қилиб, хат йўллаган эди.

    Бекабат Узаков
