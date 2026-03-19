АҚШ Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевни Майамида бўлиб ўтадиган G20 саммитига таклиф қилди
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев АҚШ Президенти Дональд Трампдан мактуб олди.
Америка етакчиси февраль ойида Вашингтонда Тинчлик кенгашининг биринчи йиғилиши доирасида Қозоғистон Президенти билан учрашувини меҳр билан эслади.
АҚШ Президенти Давлат раҳбарининг йил охирига қадар Майамида бўлиб ўтадиган Тинчлик кенгашининг кейинги йиғилишида ва G20 саммитида иштирок этишини кутаётганини айтди.
