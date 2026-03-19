    12:00, 19 Март 2026 | GMT +5

    АҚШ Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевни Майамида бўлиб ўтадиган G20 саммитига таклиф қилди

    ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев АҚШ Президенти Дональд Трампдан мактуб олди.

    Тоқаев ва Трамп
    Фото: Ақорда

    Америка етакчиси февраль ойида Вашингтонда Тинчлик кенгашининг биринчи йиғилиши доирасида Қозоғистон Президенти билан учрашувини меҳр билан эслади.

    АҚШ Президенти Давлат раҳбарининг йил охирига қадар Майамида бўлиб ўтадиган Тинчлик кенгашининг кейинги йиғилишида ва G20 саммитида иштирок этишини кутаётганини айтди.

    Эслатиб ўтамиз, Исроил Президенти Давлат раҳбарини янги Конституция қабул қилингани билан табриклади.

    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
