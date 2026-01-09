АҚШ оролни сотиб олиш учун ҳар бир гренландияликка 100 000 доллар тўлайди
ASTANА. Кazinform — Америка расмийлари оролнинг Даниядан ажралиб чиқиши ва АҚШ томонидан аннексия қилиниши бўйича музокаралар давомида гренландияликларга бир марталик тўловни амалга ошириш имкониятини кўриб чиқдилар, деб хабар беради Reuters.
Бу маълумот тўртта манба томонидан хабар қилинган. Улардан иккитасига кўра, музокараларда ҳар бир киши учун 10 000 дан 100 000 долларгача маблағ ажратиш масаласи кўриб чиқилган. Бироқ, тўловларнинг аниқ миқдори ва уларни амалга ошириш механизми ҳали аниқланмаган. Ушбу музокараларда Оқ уй ёрдамчилари ҳам иштирок этишди.
Даниянинг автоном ҳудуди бўлган Гренландия аҳолисига тўғридан-тўғри тўловлар ғояси АҚШнинг тахминан 57 000 аҳолиси бўлган орол устидан назоратни қўлга киритиш вариантларидан бири сифатида қаралмоқда. Бу Копенгаген ва Нуук расмийларининг "Гренландия сотилмайди" деган баёнотлари фонида юзага келди.
Муҳокама қилинган ташаббус Оқ уй томонидан кўриб чиқилган бир нечта сценарийлардан биридир. Бошқа нарсалар қаторида, бу минтақада АҚШ таъсирини кучайтиришнинг яна бир усули сифатида қаралади. Бундан ташқари, бундай тактикалар узоқ вақтдан бери мустақиллик ва Данияга иқтисодий қарамлик масалаларини муҳокама қилиб келаётган одамларга нисбатан ҳақорат сифатида қабул қилиниши мумкин.
Дональд Трамп Гренландия Қўшма Штатларга қўшилиши кераклигини бир неча бор айтган. Дастлаб у оролни сотиб олишни таклиф қилди ва унинг 2025 йил март ойида аннексия қилинишига ишонч билдирди. Агар у рад этса, Данияга савдо тарифлари билан таҳдид қилди.
Дания Бош вазири Метте Фредериксен бу баёнотларни рад этди ва Гренландия қиролликнинг бир қисми эканлигини таъкидлади.
Эслатиб ўтамиз, Дания Трампнинг баёнотидан кейин Гренландия мудофаасини кучайтирди.