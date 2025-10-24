АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари самолёти Оклахома штатида ҳалокатга учради
ASTANA. Kazinform — Оклахома штатида АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучларининг ОА-1К Skyraider II самолёти ўқув-машқ пайтида ҳалокатга учради, деб хабар беради Report.
Бортда икки киши бўлган.
“Бугун эрталаб Уилл Роджерс авиабазасида жойлашган 492-махсус операциялар қанотига тегишли самолёт ҳалокатга учради... Бортда икки нафар экипаж аъзоси бўлган: бири фуқаролик пудратчиси ва иккинчиси эса АҚШ ҳарбий-ҳаво кучлари ходими”, - дейилади хабарда.
Самолёт ва экипаж аъзолари штат Миллий гвардиясига тегишли эмаслиги таъкидланди. Ҳозирча ҳеч қандай жароҳат олганлар ҳақида хабар берилмаган.
Бир ой олдин АҚШ ҳарбий хизматчиларининг вертолёт ҳалокатида ҳалок бўлгани ҳақида хабар берган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Гонконгда юк самолёти учиш-қўниш йўлагидан чиқиб кетди, икки киши ҳалок бўлгани ҳақида хабар бергандик.
Техас аэропорти яқинида самолёт ҳалокатга учради.
Нью-Йорк аэропортида икки самолёт тўқнашиб кетди.