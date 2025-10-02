Нью-Йорк аэропортида икки самолёт тўқнашиб кетди
ASTANA. Kazinform - Чоршанба куни кечқурун Нью-Йоркдаги Ла-Гуардиа аэропортида икки Delta Air Lines самолёти йўлакда тўқнашиб кетди, дея хабар беради Kazinform CBS Newsга таяниб.
Delta Air Lines ўз баёнотида Шимолий Каролинадан келган Endeavor Air Flight 5047 рейси ва Виржинияга жўнаб кетиши режалаштирилган Endeavor Flight 5155 рейси ўртасида "паст тезликда тўқнашув" ҳақида хабар берди.
Авиакомпаниядан олинган дастлабки маълумотларга кўра, 5155 рейсдаги самолётнинг қаноти 5047 рейсдаги самолётнинг фюзеляжига тегиб кетган.
Ҳодиса натижасида борткузатувчи енгил тан жароҳати олиб, касалхонага ётқизилган.
Иккала самолёт бортида ҳам 93 нафардан одам бўлган. Барча йўловчиларга меҳмонхонадан жой берилди ва пайшанба учун янги рейсларга қайта бронь қилинди.
Тўқнашув сабаблари ҳозирча номаълум.
“Ҳодиса аэропорт фаолиятига ҳеч қандай таъсир кўрсатмади”, — деди порт маъмурияти.
BREAKING: Two Delta planes have collided while taxiing at LaGuardia Airport in New York City, with a wing of one of the planes detached, reports said.— AZ Intel (@AZ_Intel_) October 2, 2025
"They were taxing to the gate at LGA after landing at CLT when they were struck by another Delta regional jet that was taxiing… pic.twitter.com/eHj9HZ7gnV