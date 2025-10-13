OZ
    Техас аэропорти яқинида самолёт ҳалокатга учради

    ASTANA. Kazinform — Техас штатининг Форт-Уэрт шаҳридаги аэропорт яқинида самолёт қулаб тушди, дея хабар беради Belta.

    Самолет
    Фото: pxhere.com

    «Форт-Уэрт ёнғин хавфсизлиги бошқармаси Таррант округидаги Business 287 да Хикс аэропорти яқинида самолёт ҳалокатга учраганини тасдиқлади», - дейилади хабарда.

    Ҳалокатда бир нечта ярим тиркама ёндирилган, бироқ жабрланганлар ҳақида ҳозирча маълумот йўқ.

    Маҳаллий ОАВ маълумотларига кўра, самолёт соғлиқни сақлаш дастурлари ишлаб чиқарувчи Mobile EHR компаниясига тегишли бўлган. Унга 9 тагача одам сиғади.

