09:15, 13 Октябрь 2025 | GMT +5
Техас аэропорти яқинида самолёт ҳалокатга учради
ASTANA. Kazinform — Техас штатининг Форт-Уэрт шаҳридаги аэропорт яқинида самолёт қулаб тушди, дея хабар беради Belta.
«Форт-Уэрт ёнғин хавфсизлиги бошқармаси Таррант округидаги Business 287 да Хикс аэропорти яқинида самолёт ҳалокатга учраганини тасдиқлади», - дейилади хабарда.
Ҳалокатда бир нечта ярим тиркама ёндирилган, бироқ жабрланганлар ҳақида ҳозирча маълумот йўқ.
Маҳаллий ОАВ маълумотларига кўра, самолёт соғлиқни сақлаш дастурлари ишлаб чиқарувчи Mobile EHR компаниясига тегишли бўлган. Унга 9 тагача одам сиғади.