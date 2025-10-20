Гонконгда юк самолёти учиш-қўниш йўлагидан чиқиб кетди, икки киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform — Полициянинг маълум қилишича, Emirates юк ташувчи самолёти Гонконг халқаро аэропортига қўнаётган вақтда машинага бориб урилган. Шимолий учиш-қўниш йўлаги вақтинча ёпилди, дея хабар беради SCMP.
Полиция маълумотига кўра, душанба куни эрталаб Гонконг халқаро аэропортининг шимолий учиш-қўниш йўлагидан чиқиб кетган юк самолёти машина билан тўқнашиб, денгизга тушиб кетган. Ҳодиса вақтида икки киши ҳалок бўлган.
Дубайдан чиққан Emirates EK9788 рейси тахминан тонг соат 3:50 да қўниш вақтида учиш-қўниш йўлагида чиқиб кетган. Boeing 747 юк самолёти ўз вақтида тўхтай олмаган.
Дастлаб машинада бўлган икки эркак бедарак йўқолгани ҳақида хабар берилган эди. Кейинроқ 30 ёшли эркак вафот этгани, иккинчиси, 41 ёшли эркак эса Лантау шимолий касалхонасига етказилгани хабар қилинганди. Бироқ, у ҳам Гонконг вақти билан 6:26 да вафот этди.
Бортдаги барча тўртта экипаж аъзоси ҳеч қандай зарар кўрмади. Ҳодиса туфайли аэропортнинг шимолий учиш-қўниш йўлаги вақтинча ёпилди.