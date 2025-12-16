АҚШ экспертлари Қозоғистонни Мустақиллик куни билан табриклади
АSTANА.Кazinform — Қозоғистон ўсиб, ривожланиб, гуллаб-яшнамоқда, деди америкалик экспертлар Мустақиллик куни билан табриклаб.
Халқаро солиқ ва инвестиция маркази президенти Дэн Уитт Қозоғистонни мустақилликнинг 34 йиллиги билан табриклади.
— Мустақилликнинг 34 йиллиги билан табриклайман. Мен Қозоғистон билан 33 йилдан бери ишлаяпман, шунинг учун Қозоғистоннинг ўсиб, баркамоллашиб, ривожланиб, гуллаб-яшнаб бораётганини кўриш мен учун катта қувонч ва шарафдир, — деди Уитт.
Эксперт буни Президентнинг бизнесга очиқлиги ва Қозоғистон халқига фойда келтириш истаги билан боғлади.
Уиттнинг сўзларига кўра, Қасим-Жомарт Тоқаев ва Дональд Трампнинг 5 ноябрь куни бўлиб ўтган учрашуви Қозоғистон-Америка муносабатларининг кучайишини англатади.
— Мен Америка яна уйғонганини ва Марказий Осиё бизнинг ташқи ва иқтисодий сиёсатимизнинг муҳим элементи эканлигини ва Қозоғистон Марказий Осиёнинг марказида жойлашганлигини таъкидламоқчиман, — деди Дэн Уитт.
Унинг фикрича, барча йўллар Қозоғистон орқали ўтади.
— Шундай қилиб, менимча, биз биргаликда ёрқин келажакка эгамиз ва ҳукуматим ва президентим Марказий Осиёнинг аҳамиятини тан олишга қайтганидан жуда хурсандман. Қозоғистон эса марказда жойлашган. Яна бир бор Қозоғистон халқини мустақилликнинг 34 йиллиги билан табриклайман, — деди Дэн Уитт.
Миллий манфаатлар марказининг катта илмий ходими Эндрю Кучинс Қозоғистонни Мустақиллик куни билан табриклади.
— Менимча, биз АҚШнинг Марказий Осиё билан муносабатлари учун жуда қизиқарли даврни бошдан кечирмоқдамиз. 5 ноябрь куни бўлиб ўтган C5+1 учрашуви жуда муваффақиятли бўлди. Менимча, икки томонлама савдо, Қозоғистон ва АҚШ ўртасида имзоланган савдо-иқтисодий шартномалар чиндан ҳам қизиқарли, — деди Эндрю Кучинс.
Эксперт ҳамкорлик "ҳақиқатан ҳам олдинга силжишга лойиқ" эканлигини таъкидлади.
— Агар биз тижорат алоқаларини ўрнатиш ва хусусий сектор билан алоқаларни ривожлантиришга кўпроқ вақт сарфлаганимизда, эҳтимол сиёсатга камроқ аралашган бўлар эдик. Мен Қозоғистонни мустақилликнинг 34 йиллигини нишонлагани билан табриклайман; бу катта ютуқ, — дея хулоса қилди Эндрю Кучинс.
Эслатиб ўтамиз, алматиликлар "Мустақиллик" монументига гул қўйдилар.