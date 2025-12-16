OZ
    14:40, 16 Декабрь 2025 | GMT +5

    Алматиликлар "Мустақиллик" монументига гул қўйдилар

    ALMATY. Кazinform — Алмати шаҳрида Қозоғистон Республикаси Мустақиллик кунини нишонлаш учун гул қўйиш маросими бўлиб ўтди.

    гулчамбар қўйиш
    Фото: Алмати ҳокимлиги

    Хотира тадбирида Алмати шаҳар ҳокими Дархан Сатибалди, Маслиҳат депутатлари, Жамоатчилик кенгаши ва Қозоғистон халқи Ассамблеяси вакиллари, 1986 йил декабрь воқеалари иштирокчилари, этномаданий бирлашмалар вакиллари ва ёшлар иштирок этишди.

    Мустақиллик монументи
    Фото: Алмати ҳокимлиги

    Йиғилганлар бир дақиқа сукут сақлаб, мамлакат озодлиги ва мустақиллиги учун жонини фидо қилганлар руҳига ҳурмат бажо келтирдилар.

    гул қўйиш
    Фото: Алмати ҳокимлиги

    Тантанали маросим Алмати ҳудудий гарнизонининг ҳарбий оркестри жўрлигида Қозоғистон Республикаси Давлат мадҳияси ижроси билан якунланди.

    гул қўйиш
    Фото: Алмати ҳокимлиги

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ, Бугун Қозоғистон Мустақиллиги тикланганига 34 йил тўлди.

    гул қўйиш маросими
    Фото: Алмати ҳокимлиги

     

    Мустақиллик байрами Мустақиллик Алмати
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
