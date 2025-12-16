14:40, 16 Декабрь 2025 | GMT +5
Алматиликлар "Мустақиллик" монументига гул қўйдилар
ALMATY. Кazinform — Алмати шаҳрида Қозоғистон Республикаси Мустақиллик кунини нишонлаш учун гул қўйиш маросими бўлиб ўтди.
Хотира тадбирида Алмати шаҳар ҳокими Дархан Сатибалди, Маслиҳат депутатлари, Жамоатчилик кенгаши ва Қозоғистон халқи Ассамблеяси вакиллари, 1986 йил декабрь воқеалари иштирокчилари, этномаданий бирлашмалар вакиллари ва ёшлар иштирок этишди.
Йиғилганлар бир дақиқа сукут сақлаб, мамлакат озодлиги ва мустақиллиги учун жонини фидо қилганлар руҳига ҳурмат бажо келтирдилар.
Тантанали маросим Алмати ҳудудий гарнизонининг ҳарбий оркестри жўрлигида Қозоғистон Республикаси Давлат мадҳияси ижроси билан якунланди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ, Бугун Қозоғистон Мустақиллиги тикланганига 34 йил тўлди.