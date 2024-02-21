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    07:02, 21 Феврал 2024 | GMT +6

    АҚШ БМТ Хавфсизлик Кенгашида Жазоирнинг Ғазо бўйича резолюция лойиҳасини блоклади

    АҚШ БМТ Хавфсизлик Кенгашида Жазоирнинг Ғазо бўйича резолюция лойиҳасини блоклади
    Фото: Abed Rahim Khatib/Flash90

    ASTANA. Kazinform - АҚШ БМТ Хавфсизлик Кенгашидаги вето ҳуқуқидан фойдаланиб, Жазоир таклиф қилган Фаластин-Исроил можароси ҳудудида зудлик билан ўт очишни тўхтатишни талаб қилувчи резолюцияни блоклади, деб хабар беради TASS.

    Хавфсизлик Кенгашининг 15 аъзосидан 13 таси резолюция учун овоз берди, жумладан, Россия ва Хитой, Британия эса бетараф қолди. Шундай қилиб, резолюцияга фақат АҚШ қарши чиқди.

    Жазоир ҳужжатида фаластинлик тинч аҳолини мажбуран кўчиришга чек қўйиш ва Фаластин масаласини икки давлат асосида ҳал қилиш мажбуриятини олиш таъкидланади.

    Теглар:
    Ғазо сектори АҚШ Жаҳон янгиликлари Исроил Фаластин
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Бекабат Узаков
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