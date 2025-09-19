АҚШ БМТ Хавфсизлик Кенгашида Ғазода ўт очишни тўхтатиш бўйича резолюцияга вето қўйди
ASTANА. Кazinform - АҚШ БМТ Хавфсизлик Кенгашида икки йил ичида олтинчи марта Ғазо сектори бўйича резолюцияга вето қўйди.
Россиянинг ТАСС ахборот агентлиги органнинг 10 000 юбилей сессиясидан хабар беришича, Вашингтон жаҳон ташкилотининг қарши овоз берган ягона аъзоси бўлиб қолмоқда. Ташкилотга аъзо бошқа давлатлар, жумладан, Россия, Хитой, Буюк Британия ва Франция резолюцияни ёқлаб овоз берди.
Резолюция муаллифлари — Хавфсизлик Кенгашининг доимий бўлмаган аъзолари Жазоир, Дания, Гайана, Покистон, Панама, Корея Республикаси, Сьерра-Леоне, Словения ва Сомали.
Унда гаровга олинганларни зудлик билан, сўзсиз ва муносиб тарзда озод қилишга чақирилади ҳамда Исроилдан Ғазога гуманитар ёрдамни зудлик билан ва сўзсиз етказилишига қўйилган барча чекловларни бекор қилишга чақирилади.
Ҳужжат барча соҳаларга ёрдамни тўсиқсиз ва хавфсиз етказиб бериш ва барча зарур хизматларни тиклашни талаб қилади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ БМТ Ғазода ҳалок бўлган фаластинликлар сони расмий кўрсаткичдан 10 баробар кўп бўлиши мумкинлигини айтган эди.
Халқаро гуманитар ташкилотлар ҳам Исроилнинг Ғазога ҳужумини тўхтатишга чақирди.