Халқаро гуманитар ташкилотлар Исроилнинг Ғазодаги ҳужумини тўхтатишга чақирмоқда
ASTANА. Кazinform — Дунёнинг нуфузли нодавлат ташкилотларининг ўнлаб вакиллари Исроилнинг Ғазодаги ҳарбий амалиётини зудлик билан тўхтатишга чақириб, кескин мурожаат билан чиқди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.
Чоршанба куни гуманитар ташкилотлар коалицияси халқаро ҳамжамиятга мурожаат қилиб, Исроилнинг Ғазодаги ҳарбий амалиётларини тўхтатишни талаб қилди.
20 дан ортиқ халқаро ташкилотлар, жумладан Save the Children, Oxfam, Islamic Relief, Norwegian Refugee Council ва бошқалар томонидан имзоланган ҳужжатда Ғазо секторидаги вазият “мисли кўрилмаган гуманитар фалокат” сифатида таърифланади.
We stand alongside more than 20 major aid agencies working in #Gaza in calling on world leaders to urgently intervene after a UN commission concluded, for the first time, that genocide is being committed.— Norwegian Refugee Council (@NRC_Norway) September 17, 2025
Joint statement ⬇️ https://t.co/Wpv5kA9Hus
Мурожаат БМТ махсус комиссияси Ғазо секторидаги вазиятда геноцид аломатлари аниқланган ҳисоботини эълон қилганидан кейин эълон қилинган. Ташкилот вакилларига кўра:
— Давлатлар Ғазо секторида тинч аҳоли ҳалок бўлишининг олдини олиш учун барча сиёсий, иқтисодий ва ҳуқуқий механизмлардан фойдаланиши керак.
Гуманитар ташкилотлар ўз баёнотида шундай ёзадилар:
— Биз нафақат Ғазо секторидаги гуманитар инқирозга, балки БМТнинг Тергов комиссияси геноцид деб тан олган вазиятга ҳам гувоҳ бўлмоқдамиз.
Баёнотда қайд этилганидек, Ғазо шаҳридан бир миллионга яқин аҳолининг оммавий равишда чиқиб кетиши ҳудудни яшаш учун яроқсиз ҳолга келтирмоқда.
— Ҳозир — ҳақиқат айтиладиган пайт. Бу бутун дунё учун ахлоқий синовдир. Халқаро ҳамжамият ҳали бу синовдан ўтмаган, — дейилади мурожаатда.
Ташкилотлар таъкидлаганидек:
— Давлатлар ўз ихтиёридаги барча сиёсий, иқтисодий ва ҳуқуқий воситалардан фойдаланиши керак. Бўш сўзлар ва ярим ўлчовлар етарли эмас. Ҳозирги вазият дадил ҳаракат талаб қилади.
Эслатиб ўтамиз, Исроилнинг Ғазодаги ҳаракатлари туфайли камида 21 минг бола ногирон бўлиб қолди.