OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    07:11, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Afg'onistondagi 6,2 balli zilzila Qozog'iston janubida sezildi

    ASTANA. Kazinform — Qozog'iston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligining seysmik stansiyalari tarmog'i 3-noyabr kuni Astona vaqti bilan soat 01:29 da zilzilani qayd etdi.

    зилзила
    Фото: Anadolu

    Zilzila epitsentri Фlmat3dan 1079 km janubi-g'arbda, Afg'onistonda joylashgan.

    Epitsentr koordinatalari: 36,843º shimoliy kenglik, 67,364º sharqiy uzunlik. Chuqurlik — 120 km.

    Zilzila energiyasi klassi — 14,2. MPV magnitudasi — 6,2.

    Hisoblangan intensivlik (balllarda):

    Chimkent shahri — 2 ball;

    Turkiston viloyati, Maqtaaral tumani, Mirzakent qishlog'i — 2 ball, 437 km;

    Turkiston viloyati, Jetisay tumani, Jetisay shahri. — 2 ball, 446 km;

    Turkiston viloyati, Shardara tumani, Shardara shahri. — 2 ball, 493 km.

    Jarohatlanganlar yoki vayronagarchiliklar haqida ma'lumot yo'q.

    Eslatib o‘tamiz, Turkiyaning Balikesir provinsiyasida 6,1 magnitudali zilzila qayd etildi.

    Теглар:
    Лотин алифбосида Туркистон вилояти Қозоғистон Зилзила Афғонистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!