Afg'onistondagi 6,2 balli zilzila Qozog'iston janubida sezildi
ASTANA. Kazinform — Qozog'iston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligining seysmik stansiyalari tarmog'i 3-noyabr kuni Astona vaqti bilan soat 01:29 da zilzilani qayd etdi.
Zilzila epitsentri Фlmat3dan 1079 km janubi-g'arbda, Afg'onistonda joylashgan.
Epitsentr koordinatalari: 36,843º shimoliy kenglik, 67,364º sharqiy uzunlik. Chuqurlik — 120 km.
Zilzila energiyasi klassi — 14,2. MPV magnitudasi — 6,2.
Hisoblangan intensivlik (balllarda):
Chimkent shahri — 2 ball;
Turkiston viloyati, Maqtaaral tumani, Mirzakent qishlog'i — 2 ball, 437 km;
Turkiston viloyati, Jetisay tumani, Jetisay shahri. — 2 ball, 446 km;
Turkiston viloyati, Shardara tumani, Shardara shahri. — 2 ball, 493 km.
Jarohatlanganlar yoki vayronagarchiliklar haqida ma'lumot yo'q.
Eslatib o‘tamiz, Turkiyaning Balikesir provinsiyasida 6,1 magnitudali zilzila qayd etildi.