Афғонистонда экстремал об-ҳаво шароити 17 кишининг ҳаётига зомин бўлди
ASTANA. Kazinform - Афғонистондаги экстремал об-ҳаво шароити — сув тошқинлари, кўчкилар ва момақалдироқлар — сўнгги 24 соат ичида 17 кишининг ҳаётига зомин бўлди ва 26 киши жароҳат олди, деб хабар беради Kazinform.
Афғонистон Миллий табиий офатларни бошқариш бошқармаси маълумотларига кўра, туманлар ўрганилган сари қурбонлар сони ортиши мумкин. AP хабар беришича, мамлакатнинг ғарбий, марказий ва шимоли-ғарбий қисмидаги 34 та вилоятдан 13 таси зарар кўрган.
Жумладан, 147 та уй, ҳамда 80 километрлик йўллар вайрон бўлган, қишлоқ хўжалиги ерлари, суғориш тизимлари ва бизнеслар зарар кўрган. Жами 530 та оила зарар кўрган.
Миллий табиий офатларни бошқариш бошқармасида Юсуф Ҳаммад 30 март душанба куни, яна ёғингарчилик бўлиши кутилаётгани, бу эса шарқий ва марказий ҳудудларда сув тошқинларига олиб келиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирди.
Аҳолига дарёлар ва хавфли ҳудудлардан қочиш тавсия этилади, маҳаллий ҳокимият органларига эса ёрдам кўрсатишга тайёр бўлиш тавсия этилади.