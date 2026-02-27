Афғонистон Покистонга қарши ҳарбий операция бошлаганини маълум қилди
ASTANА. Кazinform – Афғонистонда ҳукмронлик қилаётган Толибон ҳаракати вакиллари Покистонга қарши кенг кўламли ҳужум операцияси бошланганини маълум қилди, деб хабар беради Euronews.
Афғонистон ҳарбийлари ва ҳукумат амалдорларининг сўзларига кўра, ҳозирда чегара бўйлаб Покистон назорат-ўтказиш пунктларига ҳужум қилинмоқда. 15 та назорат-ўтказиш пункти эгаллаб олинди ва афғон томонида ҳеч қандай қурбонлар йўқ.
Ҳозирча Покистон расмийлари бу маълумотга расман изоҳ бермади.
Кобулнинг айтишича, операция якшанба куни кечқурун Афғонистоннинг Нангарҳар ва Пактика провинцияларига Покистон ҳаво ҳужумларига жавобан амалга оширилган.
БМТнинг Афғонистондаги миссиясига кўра, ҳаво ҳужумларида камида 13 тинч аҳоли вакили ҳалок бўлган. Афғонистон расмийлари 18 киши ҳалок бўлганини хабар қилишди.
Ўз навбатида, Покистон томони ҳаво ҳужумларида 80 дан ортиқ жангари ўлдирилганини даъво қилди. Исломобод бу ҳужумларни мамлакатда содир бўлган бир қатор худкушлик ҳужумларига жавоб деб атади.
Покистон расмийлари Толибонни жангарилар ва террорчиларнинг ўз ҳудудларидан Покистонга ўтишига тўсқинлик қилмаганликда айбламоқда. Афғонистон томони бу айбловларни рад этмоқда.
