OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    11:05, 27 Февраль 2026 | GMT +5

    Афғонистон Покистонга қарши ҳарбий операция бошлаганини маълум қилди

    ASTANА. Кazinform – Афғонистонда ҳукмронлик қилаётган Толибон ҳаракати вакиллари Покистонга қарши кенг кўламли ҳужум операцияси бошланганини маълум қилди, деб хабар беради Euronews.

    Афғонистон Покистонга қарши ҳарбий операция бошлаганини эълон қилди
    Фото: Анадолу

    Афғонистон ҳарбийлари ва ҳукумат амалдорларининг сўзларига кўра, ҳозирда чегара бўйлаб Покистон назорат-ўтказиш пунктларига ҳужум қилинмоқда. 15 та назорат-ўтказиш пункти эгаллаб олинди ва афғон томонида ҳеч қандай қурбонлар йўқ.

    Ҳозирча Покистон расмийлари бу маълумотга расман изоҳ бермади.

    Кобулнинг айтишича, операция якшанба куни кечқурун Афғонистоннинг Нангарҳар ва Пактика провинцияларига Покистон ҳаво ҳужумларига жавобан амалга оширилган.

    БМТнинг Афғонистондаги миссиясига кўра, ҳаво ҳужумларида камида 13 тинч аҳоли вакили ҳалок бўлган. Афғонистон расмийлари 18 киши ҳалок бўлганини хабар қилишди.

    Ўз навбатида, Покистон томони ҳаво ҳужумларида 80 дан ортиқ жангари ўлдирилганини даъво қилди. Исломобод бу ҳужумларни мамлакатда содир бўлган бир қатор худкушлик ҳужумларига жавоб деб атади.

    Покистон расмийлари Толибонни жангарилар ва террорчиларнинг ўз ҳудудларидан Покистонга ўтишига тўсқинлик қилмаганликда айбламоқда. Афғонистон томони бу айбловларни рад этмоқда.

    Эслатиб ўтамиз, Тожикистон-Афғонистон чегарасида 4 та террорчи йўқ қилинди.

    Теглар:
    Жаҳон янгиликлари Жанубий Осиё Афғонистон Покистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!