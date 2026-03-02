Адольф Гитлер туғилган уйда полиция бўлими очилади
ASTANА. Кazinform — Австрияда Адольф Гитлер туғилган уйнинг келажаги борасида ўнлаб йиллар давом этган мунозаралар якунланди. Энди бинода полиция бўлими бўлади, деб хабар беради BILD.
AFP маълумотларига кўра, қурилиш ишлари якунланмоқда. Полиция бу ерда 2026 йилнинг иккинчи чорагида ишлай бошлайди.
Гитлерлар оиласи 1889 йилда ушбу уйнинг иккинчи қаватидаги ижарага олинган квартирада яшаган. Кўп ўтмай, улар Австриянинг Браунау-ам-Инн шаҳридан Бавариянинг Пассау шаҳрига кўчиб ўтди. XVII асрда қурилган бино дастлаб шаҳар турғунининг уйи бўлган, аммо кейинчалик Gasthof zum Pommer деб номланган тавернага айланган.
Учинчи Рейх даврида Миллий социалистлар "фюрернинг туғилган уйи"дан тарғибот воситаси сифатида фойдаланганлар. Иккинчи жаҳон урушидан кейин бино Поммерлар оиласининг мулки бўлиб қолди ва 1972 йилда у Австрия Ички ишлар вазирлиги томонидан ижарага олинган. Бу ерда шаҳар кутубхонаси, мактаб ва кейинчалик ногиронлар учун устахона жойлашган эди.
2016 йилда тарихий жой бўйича энг яхши қарорни қабул қилиш учун махсус комиссия тузилди.
Кўп одамлар ёдгорлик очишни таклиф қилишган бўлса-да, расмийлар бино неонацистлар учун йиғилиш жойига айланиши мумкинлигидан қўрқиб, бу ғояни рад этишди.
Охир-оқибат, Австрия парламенти жойни давлат тасарруфига ўтказиш тўғрисида қонун қабул қилди. Эгасига тахминан 810 000 евро миқдорида компенсация тўланди. Қайта қуриш учун тахминан 20 миллион евро сарфланади. Ҳукуматнинг мақсади жойни "нейтраллаш"дир. Полиция бўлимидан ташқари, бу ерда инсон ҳуқуқлари бўйича ўқув маркази ҳам очилади.
Австрия Ички ишлар вазирлиги бу қарорни Германиянинг Бавария минтақасидаги тажриба билан боғламоқда: Адольф Гитлернинг Мюнхендаги Принцрегентенплацдаги собиқ квартирасида 1949 йилдан бери Бавария полициясининг турли бўлимлари жойлашган.
