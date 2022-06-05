13:51, 05 Июн 2022 | GMT +6
Абилайхан Жусупов профессионал боксдаги мексикалик рақибини нокаутга учратди
NUR-SULTAN. Kazinform – Қозоғистонлик боксчи Абйлайхан Жусупов профессионал боксдаги навбатдаги жангини муваффақиятли ўтказди, дея хабар бермоқда Kazinform мухбири.
Қозоғистонлик Абилайхан Жусипов АҚШнинг Миннеаполис шаҳрида бўлиб ўтган бокс мусобақасида рингга кўтарилди. У мексикалик Эдгар Рамиресни мағлуб этди. Тўрт раундга мўлжалланган жанг биринчи раунддаёқ Абилайхан рақибини нокаутга учратиши натижасида якунланди.
Абилайхан Жусипов 1997 йилда туғилган. Жаҳон чемпионатида уч марта бронза, Осиё чемпионатида кумуш медални қўлга киритди. У ҳаваскор бокс бўйича терма жамоа сардори бўлган.
Бокс оқшомида, шунингдек, яна бир қозоғистонлик Евгений Павлов мексикалик Алексис Салидони нокаут билан мағлуб этди.
Муаллиф: Адилжан Умбет