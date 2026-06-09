Абай вилояти ҳокими Президентга ҳудуднинг иқтисодий ривожланиши бўйича ҳисобот берди
ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари Абай вилояти ҳокими Берик Уалини қабул қилди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Президентга Абай вилоятининг 2025 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожланиши якунлари ва жорий йилнинг тўрт ойи кўрсаткичлари ҳақида ҳисобот тақдим этилди.
Берик Уалининг сўзларига кўра, ўтган йили ҳудудий ялпи маҳсулот 3,9 триллион тенгега етди. Жорий йилнинг январь-апрель ойларида қисқа муддатли иқтисодий кўрсаткич 103,8 фоизни ташкил этди. Инвестициялар ҳажми 19,4 фоизга ошди ва саноат, ишлаб чиқариш, қишлоқ хўжалиги, қурилиш ва транспорт соҳаларида ижобий динамика сақланиб қолди.
Давлат раҳбарига инвестицияларни жалб этиш бўйича амалга оширилган ишлар ҳақида маълумот берилди. Ўтган йилдан бошлаб умумий инвестициявий пулга киритилган лойиҳалар сони 29 тадан 112 тагача ошди. Жалб қилинган инвестициялар ҳажми 2,2 триллион тенгедан 4,4 триллион тенгегача ошди. Йирик инвестиция лойиҳалари қаторида 577,5 миллиард тенгега тенг «Аягөз — Бақты» темир йўл линияси қурилиши давом этмоқда. Семей шаҳрида 714 миллиард тенге қийматидаги янги иссиқлик электр станцияси ва умумий инвестицияси 255 миллиард тенге бўлган кончилик ва қайта ишлаш мажмуасини қуриш бўйича лойиҳалар амалга оширилмоқда.
Вилоят ҳокими шунингдек, махсус иқтисодий зонани яратиш бўйича ишлар ҳақида ҳисобот берди. Семей шаҳридаги режалаштирилган зонада умумий қиймати 400 миллиард тенге бўлган саноат лойиҳаларини амалга ошириш ва 2500 та янги иш ўринларини яратиш режалаштирилган. Учта йирик лойиҳа бўйича таклифлар олинди.
Қасим-Жомарт Тоқаевга Алакўл туристик ҳудудини ривожлантириш борасидаги ишлар ҳақида маълумот берилди. Жорий йилда қирғоқ инфратузилмасини янгилашга 15,4 миллиард тенге ажратилган. Улардан 11,6 миллиард тенге электр узатиш линияларини қуриш ва Уржар аэропорт терминалини реконструкция қилиш учун Махсус давлат жамғармасидан ажратилди.
Президентга ҳудуддаги муҳандислик инфратузилмасини янгилаш йўналишида амалга оширилаётган лойиҳалар тақдим этилди. Хусусан, сув таъминоти, канализация ва иситиш тармоқларини модернизация қилиш, Семейда янги кўприк қурилишини якунлаш, уй-жой қурилиши ва йўл инфратузилмасини ривожлантириш ҳақида хабар берилди.
“Учрашув якунида Давлат раҳбари ҳудудда инвестицияларни жалб этишни кучайтириш, иқтисодиётни диверсификация қилиш, инфратузилмани модернизация қилиш ва аҳолининг турмуш сифатини яхшилаш ҳамда “Абайга шараф” акциясини тегишли даражада амалга ошириш бўйича бир қатор аниқ кўрсатмалар берди”, — дейилади хабарда.