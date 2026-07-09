9 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANА. Кazinform — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида 9 июль куни доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди.
Астанада:
• АҚШ доллари: сотиб олиш — 466,01 тенге, сотиш — 472,99 тенге;
• евро: сотиб олиш — 533,03 тенге, сотиш — 542,99 тенге;
• рубль: сотиб олиш — 5,65 тенге, сотиш — 5,95 тенге.
Алматида:
• АҚШ доллари: сотиб олиш — 469,45 тенге, сотиш — 471,97 тенге;
• евро: сотиб олиш — 534,67 тенге, сотиш — 535,71 тенге;
• рубль: сотиб олиш — 5,79 тенге, сотиш — 5,94 тенге.
Чимкентда:
• АҚШ доллари: сотиб олиш — 469.63 тенге, сотиш — 471.75 тенге;
• евро: сотиб олиш — 534.09 тенге, сотиш — 540.71 тенге;
• рубль: сотиб олиш — 5.80 тенге, сотиш — 5.88 тенге.
Бугунги расмий курс бўйича:
• 1 АҚШ доллари — 467.98 тенге;
• 1 евро — 533.87 тенге;
• 1 рубль — 6.11 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 8 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.