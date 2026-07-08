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    8 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ASTANА. Кazinform — 8 июль куни Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим қилинди.

    8 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, мамлакатнинг учта йирик шаҳридаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталарнинг айирбошлаш курслари қуйидагича:

    Астанада:

    • доллар: сотиб олиш — 467,97 тенге, сотиш — 474,91 тенге;

    • евро: сотиб олиш — 536,00 тенге, сотиш — 545,99 тенге;

    • рубль: сотиб олиш — 5,70, сотиш — 6,00 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    • доллар: сотиб олиш — 470,89 тенге, сотиш — 473,20 тенге;

    • евро: сотиб олиш — 537,41 тенге, сотиш — 542,88 тенге;

    • рубль: сотиб олиш — 5.86 тенге, сотиш — 5.99 тенге.

    Чимкентда:

    • доллар: сотиб олиш — 472.00 тенге, сотиш — 474.08 тенге;

    • евро: сотиб олиш — 537.40 тенге, сотиш — 543.60 тенге;

    • рубль: сотиб олиш — 5.83 тенге, сотиш — 5.92 тенге.

    Миллий банк томонидан 8 июль куни белгиланган расмий курсга кўра, 1 АҚШ доллари — 471.04 тенге, 1 евро — 538.54 тенге, 1 Россия рубли — 6.17 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 7 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Евро Доллар Рубль
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф