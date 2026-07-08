8 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANА. Кazinform — 8 июль куни Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим қилинди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, мамлакатнинг учта йирик шаҳридаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталарнинг айирбошлаш курслари қуйидагича:
Астанада:
• доллар: сотиб олиш — 467,97 тенге, сотиш — 474,91 тенге;
• евро: сотиб олиш — 536,00 тенге, сотиш — 545,99 тенге;
• рубль: сотиб олиш — 5,70, сотиш — 6,00 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
• доллар: сотиб олиш — 470,89 тенге, сотиш — 473,20 тенге;
• евро: сотиб олиш — 537,41 тенге, сотиш — 542,88 тенге;
• рубль: сотиб олиш — 5.86 тенге, сотиш — 5.99 тенге.
Чимкентда:
• доллар: сотиб олиш — 472.00 тенге, сотиш — 474.08 тенге;
• евро: сотиб олиш — 537.40 тенге, сотиш — 543.60 тенге;
• рубль: сотиб олиш — 5.83 тенге, сотиш — 5.92 тенге.
Миллий банк томонидан 8 июль куни белгиланган расмий курсга кўра, 1 АҚШ доллари — 471.04 тенге, 1 евро — 538.54 тенге, 1 Россия рубли — 6.17 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 7 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.