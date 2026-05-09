9-11-may kunlari Qozog‘istonda ob-havo qanday bo‘ladi
ASTANA. Kazinform — 9-11-may kunlari Qozog‘istonning aksariyat qismida atmosfera frontal qismlari o‘tishi bilan beqaror ob-havo sharoiti saqlanib qoladi, yomg‘ir yog‘adi va momaqaldiroq bo‘lishi kutilmoqda, deb xabar beradi Kazinform.
9-may kuni mamlakatning janubi-g‘arb, shimoli-g‘arb va shimolida, 10-11-may kunlari esa sharq, janub va janubi-sharqda kuchli yomg‘ir, do‘l va kuchli shamollar bo‘lishi kutilmoqda. Mamlakat bo‘ylab kuchli shamollar, janubda chang bo‘ronlari hamda kechasi va ertalab tuman bo‘lishi mumkin.
Qozog‘iston bo‘ylab havo harorati asta-sekin pasayishi kutilmoqda, 11-may kuni mamlakatning shimoliy yarmida kechasi 1-6°C sovuq bo‘lishi kutilmoqda. Kunduzi harorat respublika g‘arbida — 13-28°C, shimoli-g‘arbda — 10-18°C, shimolda — 5-13°C, markaz va sharqda — 8-18°C, janubda — 17-26°C, janubi-sharqda — 15-22°C va tog‘li hududlarda 8-13°C gacha yetadi.
