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    6 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ASTANA. Kazinform — Мамлакатнинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим қилинди, деб хабар беради Kazinform.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюта курси қуйидагича:

    — доллар: сотиб олиш — 471.97 тенге, сотиш — 478.95 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 539.97 тенге, сотиш — 549.95 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5.70 тенге, сотиш — 6.01 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 474.45 тенге, сотиш — 476.79 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 540.67 тенге, сотиш — 546.08 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5.84 тенге, сотиш — 5.98 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 474.59 тенге, сотиш — 476.65 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 541.12 тенге, сотиш — 546.59 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5.82 тенге, сотиш — 5.91 тенге.

    Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 472.03 тенге, 1 евро — 540.29 тенге, 1 рубль — 6.11 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 5 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Евро Иқтисодиёт Доллар Рубль
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф