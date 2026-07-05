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    5 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида валюталар курси тақдим этилди.

    5 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 471,95 тенге, сотиш — 478,92 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 540,00 тенге, сотиш — 549,97 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,80 тенге, сотиш — 6,10 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 69,45 тенге, сотиш — 74,16 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 474,43 тенге, сотиш — 476,64 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 540,81 тенге, сотиш — 546,14 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,84, сотиш — 5,98 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 71,08 тенге, сотиш — 73,41 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 4 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

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    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф