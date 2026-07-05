5 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида валюталар курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 471,95 тенге, сотиш — 478,92 тенге;
— евро: сотиб олиш — 540,00 тенге, сотиш — 549,97 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,80 тенге, сотиш — 6,10 тенге;
— юань: сотиб олиш — 69,45 тенге, сотиш — 74,16 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 474,43 тенге, сотиш — 476,64 тенге;
— евро: сотиб олиш — 540,81 тенге, сотиш — 546,14 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,84, сотиш — 5,98 тенге.
— юань: сотиб олиш — 71,08 тенге, сотиш — 73,41 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 4 июль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.