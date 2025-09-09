5 йил ичида 1 миллион кишига AI кўникмаларини ўргатамиз — Рақамли ривожланиш вазири
ASTANА. Кazinform — Мамлакатда талабалар, давлат хизматчилари ва квази-давлат хизматчилари 5 йил давомида турли дастурлар орқали АI кўникмаларини ўрганадилар. Бу ҳақда Рақамли ривожланиш, инновациялар ва аэрокосмик саноат вазири Жаслан Мадиев маълум қилди.
— Қозоғистонда “АI-ҳаракат” ташаббусини амалга ошириш давом этмоқда. Беш йил ичида биз 1 миллион фуқарога сунъий интеллект кўникмаларини ўргатамиз. Мактаб ўқувчилари ва талабалари учун TUMO, Tomorrow School, AI Sana және AI OLYMP дастурлари, шунингдек, Day of AI ташаббуси амалга оширилмоқда. Давлат хизматчилари учун AI Qyzmet дастури ишламоқда, квази-давлат секторида AI Corporate ишга туширилмоқда, онлайн курслар ва акселерация дастурлари кенгроқ аудитория, жумладан, Tech Orda, Qazqoders ва Yandex курслари учун мавжуд, — деди у Ҳукумат йиғилишидаги маърузасида.
Шунингдек, у Alem.ai АI маркази келгуси ой очилишини айтди.
— Таълим, илм-фан, бизнес ва давлат технологияларини бирлаштирган халқаро alem.ai АI марказини яратишга алоҳида эътибор қаратилади. Унинг қаватлари очиқ майдонларга, ўқувчилар ва талабаларни тайёрлаш маркази, стартаплар ва акселерация, илмий тадқиқотлар ва давлат бошқарувида рақамли ечимлар марказига бўлинади. Марказнинг очилиши жорий йилнинг октябрь ойида Digital Bridge доирасида бўлиб ўтади, — деди вазир.
Эслатиб ўтамиз, ҚР Президенти ўз Мурожаатномасида Қозоғистон уч йил ичида тўлиқ рақамли давлатга айланиши керак деган эди.