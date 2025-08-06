15:53, 06 Август 2025 | GMT +5
41 даражагача иссиқлик: Қозоғистонда уч кунлик об-ҳаво маълумоти
Қозоғистонда 2025 йил 7-9 август кунларига мўлжалланган об-ҳаво маълумотлари “Қазгидромет” РДК томонидан тарқатилди.
“8 августдан Қозоғистон жанубига Эрон вилоятларидан илиқ ва қуруқ ҳаво массалари кела бошлайди, бу эса ўз навбатида ҳаво ҳароратининг кундузи 35-41 даражагача кўтарилишига олиб келади”, – дея хабар беради синоптиклар.
Аммо шимолий ҳудудлар совуқ ҳаво массалари таъсирида бўлишда давом этади – момақалдироқ билан ёмғир ёғади, айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва дўл ёғиши мумкин.