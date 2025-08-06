OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    15:53, 06 Август 2025 | GMT +5

    41 даражагача иссиқлик: Қозоғистонда уч кунлик об-ҳаво маълумоти

    Қозоғистонда 2025 йил 7-9 август кунларига мўлжалланган об-ҳаво маълумотлари “Қазгидромет” РДК томонидан тарқатилди.

    пух, мамық, деревья, погода, парк, тропинка
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    “8 августдан Қозоғистон жанубига Эрон вилоятларидан илиқ ва қуруқ ҳаво массалари кела бошлайди, бу эса ўз навбатида ҳаво ҳароратининг кундузи 35-41 даражагача кўтарилишига олиб келади”, – дея хабар беради синоптиклар.

    Аммо шимолий ҳудудлар совуқ ҳаво массалари таъсирида бўлишда давом этади – момақалдироқ билан ёмғир ёғади, айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва дўл ёғиши мумкин.

    Теглар:
    Об-ҳаво Қазгидромет Қозоғистон Ёмғир Ҳудудлар
    Жарасқан Нұрыбаев
    Жарасқан Нұрыбаев
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!