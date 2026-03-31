360 метрлик гигант: Германияда дунёдаги энг баланд шамол турбинаси қурилмоқда
ASTANА. Кazinform – Германиядаги кичик шаҳарчада дунёдаги энг баланд шамол турбинаси барпо этилмоқда. 360 метр баландликдаги иншоот янги технологиялар Европада шамол энергиясини қандай самаралироқ қилиши мумкинлигини намойиш этиш учун мўлжалланган. Бу ҳақда Euronews хабар берди.
Март ойида Германиянинг Бранденбург шаҳридаги Schipkau кичик шаҳарчасида ноёб қурилиш майдончасида ишлар қайта бошланди. Агар қурилиш режага мувофиқ амалга оширилса, GICON қурилиш компанияси маълумотларига кўра, дунёдаги энг баланд шамол турбинаси шу ерда қурилади. Пойдевор плитасидан ротор учигача бўлган баландлик тахминан 360 метрни ташкил қилади.
Бу кўрсаткич турбинани Германияда 368 метрлик Berlin TV Towerдан кейин иккинчи энг баланд иншоотга айлантиради. GICON маълумотларига кўра, бу баланд шамол турбинаси энергия таъминоти тизимининг мустақиллигини оширишга ҳисса қўшади.
Дрезденда жойлашган GICON муҳандислик хизматлари провайдери томонидан тақдим этилган рақамлар: марказ 300 метр баландликда, йиллик тахминий электр энергияси ишлаб чиқариш 30-33 гигаватт-соатни ташкил этади ва электр энергиясининг нархи киловатт-соат учун 5 сентдан кам.
Компания маълумотларига кўра, бу тўрт кишилик 7500 га яқин хонадонни электр энергияси билан таъминлаш учун етарли. 3 март куни эълон қилинган пресс-релизда GICON Schipkau Wind Farm Schipkau шамол электр станцияси яқинидаги анъанавий турбиналарга нисбатан 220 фоизгача ошишини эълон қилди.
Бунинг жисмоний асоси аниқ: шамол турбинаси қанчалик баланд ўрнатилса, шамол оқими шунчалик кучли ва барқарор бўлади.
2010-йилдан бери ушбу технология устида иш олиб бораётган GICON бу башоратни илмий жиҳатдан исботлашга киришди. SPRIND агентлигининг шўъба корхонаси бўлган beventum GmbH номидан компания қўшни Klettwitz қишлоғида шамол ўлчаш устунини ўрнатди.
Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, 300 метр баландликда шамол ҳақиқатан ҳам нормал даражага қараганда барқарорроқ ва кучлироқ бўлади.
Бу ердаги асосий техник муаммо турбинани бундай баландликка қандай кўтаришдир. Бу ерда анъанавий кранлар етарли эмаслиги сабабли, компания патентланган телескопик қурилмадан фойдаланишни режалаштирмоқда. Дастлабки лойиҳа ҳужжатларига кўра, турбина аввал 150 метр баландликда ўрнатилади, кейин эса у 300 метргача кўтарилади.
Устун маҳаллий ишлаб чиқарилган пўлатдан ясалган.
Эслатиб ўтамиз, Франция компанияси Қозоғистон жанубида улкан шамол электр станцияси қурилишини бошлади.